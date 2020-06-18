تطهير لجان الثانوية العامة في بني مزار بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استمرار الحملات اليومية بنطاق كل مركز، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نفذت الوحدة المحلية ببني مزار، أعمال التطهير والرش، لموقف المنيا، والبنوك، وشارع جامع الرحمة، والمقابر، وشارع الثورة، وشارع مسعود، وشارع أبو سريع وعدد من شوارع المدينة، والمحكمة، والمصالح الحكومية، وكذلك المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة شئون البيئة بالمركز.