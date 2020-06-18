بـ326 مليون جنيه.. المنيا تنفذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%
كتب:
اسلام فهمي
05:20 م | الخميس 18 يونيو 2020
أٔشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة، بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
وثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف، والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، مشددًا على مسيؤولي التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.
واستعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش أيضًا عددًا من المحاور للمديريات الخدمية، وأهمها الإنجازات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.
ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء.