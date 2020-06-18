بـ326 مليون جنيه.. المنيا تنفذ الخطة الاستثمارية بنسبة 100%

أٔشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالجهود المبذولة من مديريات الخدمات والمراكز والمدن والإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2019 بنسبة 100% من الموازنة العامة، بقيمة 326 مليون و312 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

وثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، من خلال تنفيذ حملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة الدقيقة لفنيين التنظيم بكل الوحدات المحلية، والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف، والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتي ستجري 21 يونيو الجاري، مشددًا على مسيؤولي التعليم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة من مديرية الصحة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وناقش أيضًا عددًا من المحاور للمديريات الخدمية، وأهمها الإنجازات التي تم تنفيذها خلال شهر مايو لكل من الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومديريات، التموين، الشباب والرياضة، والزراعة.

ناقش الاجتماع تقرير إدارة التفتيش الفني الهندسي بالمحافظة، بشأن أعمال اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بخصوص التصالح في مخالفات البناء.