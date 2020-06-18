محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة ملوي للتحقيق: مهمل

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم إحالة مدير مدرسة معصرة ملوي الإعدادية المشتركة للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير وعدم إنهاء التجهيزات الخاصة باستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي ستبدأ الأحد المقبل 21 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، لمتابعة عدد من لجان الثانوية العامة بمركزي ملوي وأبو قرقاص، والوقوف على التجهيزات النهائية، والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

شملت الجولة لجان مدارس معصرة ملوي الإعدادية المشتركة ومعصرة ملوي الإعدادية بنات، وملوي الثانوية بنات، ولجان مدرسة الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، بمركز أبوقرقاص.