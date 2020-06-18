حي شرق الإسكندرية يضبط (16) مخالفات متنوعة بشوارع باكوس 

شنّ حي شرق فى الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة اللواء حسن الامام لإزالة كافة المخالفات والاشغالات بشوارع باكوس.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد (11) من "تند" و"سقايف" مخالفة، وإزالة إعلان مخالف بشارع محطة السوق، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات على سعة المنفعة العامة من كتل خرسانية وحواجز حديدية وإطارات للسيارات من شوارع؛ محطة السوق والعشري ومصطفى كامل.

ذلك بالإضافة إلى التحفظ على كافة الاشغالات والمخالفات خلال خط سير الحملة بشواع باكوس وإيداع المضبوطات بمخازن شرطة المرافق، ولقد شملت المضبوطات، عدد (2) عربة كارو وعدد (1) عربة صندوق حديدعدد (4) ترابيزة مختلفة الاشكال والاحجام عدد (1) استاند حديدعدد (5) سلم خشبي "هالك"عدد (3) ميزان "أحدهما إليكتروني".