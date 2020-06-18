بعد تسلمها الشهادة الصحية.. أسعار فنادق الإسكندرية لقضاء عطلة صيفية

تعد محافظة الإسكندرية من أبرز المحافظات السياحية في مصر، باعتبارها المقصد الترفيهي الأول بالنسبة للكثيرين، ومع بدء فصل الصيف من كل عام، تمتلئ شواطئ محافظة الإسكندرية براغبي قضاء العطلة الصيفية الخاصة بهم، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بغلق الشواطئ والفنادق، باتت الشواطئ خاوية في الشهور الأولى من فصل الصيف على عكس المشهد الطبيعي.

وبعد إقرار وزارة السياحة والآثار إعادة فتح الفنادق، ولكن بعد أن تتسلم الشهادة الصحية من وزارة الصحة والسكان، والتي تثبت اتباعها لجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها، تسلمت عدد من فنادق محافظة الإسكندرية الشهادة الصحية الخاصة بها، وتستعرض "الوطن" أسعار فنادق عدد من تلك التي تسلمت الشهادة الصحية الخاصة بها في محافظة الإسكندرية، كالتالي:

فنادق ذات 5 نجوم

فندق هيلتون كينج رانش: يصل سعر الغرفة لفردين 1580 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فندق تيوليب: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 1300 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فندق هلنان فلسطين: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 2427 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فنادق ذات 4 نجوم

فندق ذا جراند بالازا سموحة: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 976 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فندق برادايس إن: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 1335 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فندق وندسور بلاس: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 763 جنيهًا في الليلة الواحدة.

فنادق ذات 3 نجوم

فندق سيمارميس: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 404 جنيهًا في الليلة.

فندق دلتا: يصل سعر الغرفة لفردين إلى 697 جنيهًا في الليلة.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الفنادق الأخرى التي تسلمت الشهادة الصحية في محافظة الإسكندرية والتي تشمل "فندق هيلتون كينج رانش ببرج العرب، فندق هلنان فلسطين، فندق فورسيزونز، فندق ايبر اوتيل ببرج العرب، فندق ذا چيل بالساحل الشمالي، فندق افريكانز، فندق هيلتون جرين بلازا، فندق جراند بلازا سموحة، فندق صن رايز اليكس افينيو، فندق بلازا، فندق براديز ان متروبول، فندق سان جوفاني ستانلي، فندق شتيجنبرجر سيسل، فندق وندسور بالاس، فندق لاجون، فندق نيو كابري، فندق سي ستار، فندق يونيون، فندق رمسيس، فندق جده، فندق دلتا، فندق شيري ماريسكي، فندق شيراتون، فندق هيلتون الكورنيش، فندق باراديز ان بيتش ريزورت، فندق ريجنسي، فندق ايفو هورايزون، فندق بالما ان ريزورت، فندق رومانس، فندق المدينة المنصورة، فندق راديسون بلو، فندق مرحبا، فندق هوليداي".