تفاصيل إنهاء أزمة المصريين العالقين بالسودان
كتب:
سماح حسن
07:12 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، قامت وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية بإنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان، ويتضمن التقرير التالي الإجراءات:
* إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة.
* يتم العمل حاليا على إنهاء كل إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية- السودانية مطلع الأسبوع المقبل.
* تقديم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية والتنسيق مع الجهات المعنية.
* توفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية- السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود".
* على المواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.