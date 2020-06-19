تفاصيل إنهاء أزمة المصريين العالقين بالسودان

في ظل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، قامت وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية بإنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان، ويتضمن التقرير التالي الإجراءات:

* إنهاء موقف المصريين العالقين بالسودان والبالغ عددهم حوالي 800 فرد من الطلبة.

* يتم العمل حاليا على إنهاء كل إجراءات خروج المصريين ونقلهم إلى الحدود المصرية- السودانية مطلع الأسبوع المقبل.

* تقديم كل سبل التعاون والتيسيرات لإنهاء كافة ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن عبر الحدود المصرية والتنسيق مع الجهات المعنية.

* توفير أتوبيسات نقل تقلهم من الحدود المصرية- السودانية للداخل المصري، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة "جود".

* على المواطنين المصريين بالسودان والراغبين في العودة إلى مصر الإسراع في تقديم طلب للسفارة المصرية بالسودان حتى يتسنى لهم العودة ضمن هذه الرحلات الاستثنائية.