وزيرة الهجرة: إعادة مواطن استغاث من اليمن في طائرة خاصة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية، فتحت الباب لجلب المواطنين المصريين من اليمن، وذلك بعد تسجيل رغباتهم من خلال السفارة المصرية في الرياض، لعدم وجود سفارة مصرية على الأراضي اليمنية.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن وزارة الطيران المدني المصرية، اتفقت مع الطيران اليمني، لإرسال طائرة محملة بالمصريين المقيمين في اليمن، ومن ثم إعادة اليمنين الموجودين في مصر.

وأوضحت أن أحد المواطنين، كان يبعد عن مكان الطائرة التي ستجلب المصريين مسافة الـ800 كيلو متر، وتم التواصل مع وزارة الطيران المدني، التي أرسلت إليه طائرة مخصصة لاستعادته إلى محافظة عدن اليمنية، ومن ثم إلى مصر: "فوجئنا بمواطن مريض يستغيث بأحدي المدن بعيده عن عدن مسافة الـ800 كيلو متر وتم التواصل مع وزارة الطيران المدني وقدروا يجيبوا المواطن من تلك المدينة ووصل لعدن".

وأكدت أن كل الجهود التي قامت بها الدولة ووزارة الهجرة دائما ما يلاحقه تشكيك في ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية مواطنيها: "مكناش بنلتفت لذلك الحديث ودي مسؤوليتنا قدام رئيس الجمهورية وربنا، وأي حد كان بيعمل مناشدة على الفيس بوك كنا بنجيبه ونتواصل معاه وبنمد يد العون لهم"، مشيره إلى أنه وبعد توقف حركة الطيران حول العالم زادت المناشدات والاستغاثات من قبل هؤلاء المواطنين في الخارج.

وتابعت: "من أهم ملفات وزارة الهجرة هي التواصل مع الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج والذين انفصلوا عن الوطن، وانتبهت وزارة الهجرة لهذه الشريحة وتم التواصل مع وزارة الدفاع وقامت الوزارة بإطلاق مبادرات للتواصل بين هؤلاء وهذه الشريحة بنديها المسؤولية وهما ماشيين في مصر، وبيكون عليهم يكتبوا على صفحاتهم إيه اللي شافوا ويضحضوا الشاعات اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعملنا 20 برنامج ليهم، ولما حصلت الأزمة توقفت تلك البرامج".

وفندت: "أخترت أخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار وتم ترجمتهم وإرسالهم إلى أبناء المصريين في الخارج، حتى يروا الاحترام ونبل أخلاق الضابط المصري، مع أهالي سيناء والإرهابيين، وترجمناهم باللغة الفرنسية والإنجليزية، وانطباعهم على المسلسل كان جيد".