عرض "شديد الخطورة" أول بطولة لـ أحمد العوضي على watch it قريبا

تقرر عرض مسلسل "شديد الخطورة" خلال منصة "watch it" خلال الفنرة المقبلة، والمسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ريم مصطفى، هادي الجيار، رياض الخولي، محمود حجازي، ناهد رشدي وكوكبة من النجوم، وجاء المسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

ويجسد "العوضي" خلال أحداث المسلسل شخصية مدير شركة أوراق مالية يُدعى "مالك"، ومتزوج من "نور"، التي تؤدي دورها الفنانة ريم مصطفى، والتي تعمل داخل شركة منافسة له بحسب الأحداث، ما يخلق بينهما عددا من المواقف التنافسية، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة.