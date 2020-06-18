الصحة: مبادرة "100 مليون صحة" لأصحاب الأمراض المزمنة تبدأ السبت

قال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه بداية من السبت المقبل ستبدأ مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة في مصر، كما ستقوم بصرف الأدوية للمرضى مدة الـ3 أشهر.

وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن البروتوكول العلاجي المصري لمكافحة فيروس كورونا مستمر في استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" مع بعض الحالات التي تستدعي استخدامه، موضحا أن نسبة العناية الحرجة لمرضي كورونا لا تزيد في المستشفيات المصرية عن 5%، و2% من المرضي على أجهزة التنفس الصناعي: "الـ50 ألف مصاب دول مش كلهم في المستشفيات، ده عدد تراكمي من أول حالة وحتى اليوم، وفيه جزء كبير منه حالات شفاء وجزء حالات عزل منزلي".

وأكد أنه وحتى تلك اللحظة تملك مصر نسبة معقوله من الأسرة في المستشفيات: "إحنا من أقل الدول اللي استخدمت أجهزة التنفس الصناعي، وحتى هذه اللحظة عندنا أجهزة تنفس متوفرة في المستشفيات ويارب مانستعملهاش خالص"، مشيرا إلى أن متوسط مكوث مرضي فيروس كورونا في المستشفيات لا تقل عن 8 أولا تزيد عن 10 أيام: "الكورس المبدئي بيكون 5 أيام، وإحنا دلوقتي بقينا نعزل الحالات البسيطة منزليا علشان نوفر إقامة أطول للحالات الشديدة والمتوسطة في المستشفيات".