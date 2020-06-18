برلمانية: المرأة تحصل على التمكين داخليا وخارجيا

قالت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري خصص 6 مواد للمرأة المصرية من أجل ضمان إشرك أكبر لها في الحياة السياسية، وحاليا يتواجد ما يقرب من 90 نائبة بداخل البرلمان المصري وهو ما يعكس تمكين المرأة داخليا وخارجيا.

وأضافت "أبوالسعد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ دليل على تقدير القيادة السياسية لها والرفع من شأنها، مع وجود دور قوي لها في التشريعات المختلفة داخل المجلس، موضحه أن المرأة في المجلس سيكون لها 25% مايمثل 142 نائبة بنظام القوائم و14 بالتعيين.

وأكدت أنه وبالنسبة لمجلس الشيوخ فقد تم إضافه 10% من السيدات به وهو إنجاز غير مسبوق على الإطلاق: "كنا بنحلم بعدد كبير وكنا بنتمنى العدد أكبر من كدة، وهذا الإنجاز لم يكن موجودا إطلاقا"، مشيرة إلى أنه وبعدما قام المشرع بإعطاء المرأة لحقوقها، باتت هناك مسؤولية كبرى على المراة المصرية، وتدعهما القيادة السياسية: "أنا بناشد المرأة المصرية أنها تكون شريك حقيقي يتم وجوده داخل القوائم والقواعد الانتخابية المختلفة".