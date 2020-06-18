عائد من ليبيا: "إحنا مرجعناش من هناك إلا لما اتلسعنا"

قال رفعت رمضان، أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنه كان يعمل في ليبيا بمجال المعمار وكانت يومية عمله لا تتجاوز الـ150 دينارا ليبيا.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الحادث الذي وقع له وأقرانه في ليبيا قد أكد له خطأهم في ذهابهم إلى ليبيا من الأساس: "إحنا مش بنرجع إلا لما اتلسعنا، والرئيس كان قافل الحدود بينا وبينهم بسبب الحرب وخايف علينا".

وأوضح أنه متزوج ولديه 5 أبناء ولن يقوم بتكرار سفره إلى لبيبا مجددا في ظل الحرب الدائرة فيها خلال الوقت الراهن.