بسمة وهبة: فرحة العائدين من ليبيا تساوي الدنيا كلها

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بجهود المؤسسات والدولة المصرية، في عملية إعادة العمال المصريين المتحيزين في ليبيا إلى أرض الوطن.

وقالت وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "الفرحة ملئت المصريين العائدين من ليبيا، هذه الفرحة تسوى الدنيا كلها".

وأوضحت أن الدولة المصرية تعمل على حماية المصريين بالخارج والحفاظ على كرامتهم، وهذا ما حدث في أزمة الـ 23 مصريا المحتجزين في ليبيا.

وأضافت أن الدولة من اللحظة الأولى وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على إنهاء الأزمة وإعادة المصريين من ليبيا، وحدث ذلك بالفعل بعد التنسيق مع ليبيا والقبض على المتورطين في واقعة المصريين المحتجزين، مستطردة: "مصر خدت بتار ولادها وعاقبت اللي فكر يمس شعرة منهم.. مصر كبيرة".