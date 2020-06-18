بدأت بفيديو وانتهت بالعودة.. جهود إنقاذ 23 مصريا في ليبيا خلال 48 ساعة

جهود مبذولة من الدولة المصرية على مدار الـ48 الماضية للعمل على إعادة 23 مصريًا كانوا محتجزين من قبل إحدى المليشيات بمدينة ترهونة بدولة ليبيا الشقيقة، وتكللت الجهود المصرية في النهاية بالنجاح، بعودة المصريين إلى وطنهم مساء أمس، ويعود إلى ذويهم وأسرهم مرة أخرى.

بدأت القصة قبل 4 أيام، بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشي وإهانة تعرّض لها عمال مصريون في ليبيا، بعد اعتقالهم من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لقوات ما يعرف بـ"بركان الغضب" المنضوية تحت لواء قوات حكومة الوفاق.

عمليات إذلال متعمدة للعمال المصريين، ووثقها مقطع الفيديو، إذ أجبرتهم عناصر الميليشيا المسلحة على الوقوف بأوضاع مهينة، وحملتهم على ترديد عبارات مسيئة.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، أجرى المسؤولون في القاهرة اتصالات رفيعة المستوى لكشف ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عن العمالة المعتقلة في الغرب الليبي، تبعها صدور بيان عن متحدث الجيش الوطني، وبيان آخر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

تعليق مجلس النواب

الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، علق على أزمة مقطع الفيديو، مطالبا بالتريث قبل اتخاذ أي قرار، وذلك ردًا على مطالبات نواب بإصدار بيان إدانة لإهانة المصريين العاملين في ليبيا، مشددًا على أن "مصر لن تفرط في حق أبنائها، ونحن من يحدد توقيت ومكان الرد".

تعليق وزارة الخارجية

"مصر لا تدخر جهدا في حماية الأبناء".. هكذا قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أوضاع المصريين في ليبيا، وأن "الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين بالخارج، وتتخذ موقف عملي وترد وتحمي أبناءها"، وأن مصر لن تصمت عندما يتعلق الأمر بحماية المصري في الخارج أو كرامته".

توجيهات الرئيس

أومر عديدة أصدرها الرئيس السيسي للجهات المعنية في الدولة، بضرورة تحرير المصريين المحتجزين في ليبيا، بعد انتشار مقطع الفيديو، حتى عودتهم مرة آخرى إلى أرض الوطن.

كواليس العودة

اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعضو اللجنة المكلفة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإدارة أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، أكد أن جميع الحلول كانت متاحة أمامنا وفقًا لتكليفات الرئيس، إلا أنه تم حل الأزمة مع الخيار الأول من بين الخيارات التى تم وضعها.

أستاذ علوم سياسة مصر تعاملت بطريقة متميزة

الدكتور إيهاب السيد، أستاذ العلوم السياسة، أكد أن مصر تعاملت بقدر كبير من الحكمة في إعادة المصريين من ليبيا، موضحا أن مصر اتخذت خطوات جادة تجاة المصريين في الخارج، سواء بإعادة العالقين، وحل مشكلات المصريين في الخارج، وحمايتهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن تصرف مصر تأكيد واضح أن مصر لن تسمح في التهاون في حق أبنائها في الخارج، مشيرا إلى أنه رسالة واضحة لن يفكر في اتخاذ أي موقف غير لائق تجاه أي مصري.