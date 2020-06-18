والدة أحد العائدين من ليبيا: "مكلمنيش من 40 يوم.. وارتحت أول ما شوفته"

قالت الحاجة عفاف، والدة سيد، أحد المصريين العائدين من ليبيا، إن ابنها قد وصل إلى محافظته وقت الظهيرة بعد إعادته من ليبيا: "ارتحت أول ما شوفته رجع تاني".

وأضافت "عفاف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر"، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه دائما ما كان يهاتفها وأسرته لطمأنتهم عليه، حتى انقطعت الاتصالات فيما بينهم مدة الـ40 يوما: "قعدت 40 يوم معرفش عنهم أي حاجة"، موضحة أنه وبعد مكالمته الأخيرة قام الإرهابيون بدخول المدينة التي كان يعمل بها، حتى قاموا بطرد من يحميهم وقاموا بالاعتداء عليه وباقي أقرانه.

وأكدت أنها فوجئت بظهوره على التلفاز المصري أثناء رحلة عودته إلى مصر: "يارب محدش يشوف اللي شافوه ولادي".

من جانبه، قال سيد، أحد المصريين العائدين من ليبيا، إنه لم يتزوج بعد، ولكنه سيتزوج خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف "سيد" خلال مداخلته الهاتفية، أنه كان مقيما بمدينة "ترهونة" الليبية، حتى دخلها الجماعات الإرهابية وقاموا بالدخول عليهم في أماكن سكنهم وقاموا بإطلاق النيران عليهم، حتى لاذوا بالفرار إلى إحدى المناطق القريبة من المدينة: "كنا اتفقنا أن فيه عربيات هتاخدنا وتجيبنا لحد مصر، وبعدين لما وصلنا مصراته نزلونا وسألونا على جواز السفر، وبعدين قلعونا هدومنا وقالولنا أنتوا بتحاربوا مع السيسي وحفتر، وضربونا بخراطيم المياه وسلوك الكهرباء"، موضحا أن عودته لبلده كان حلما يراوده وهو سعيد لعودته إلى مصر، شاكرا القيادة السياسية على ما قاموا به لإعادته مرة أخرى.