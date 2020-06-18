جمهور عمرو سعد يطالبه بتقديم "الإمبراطور": أكتر واحد شبه أحمد زكي

بعد الإعلان عن التحضيرات النهائية لمسلسل "الإمبراطور" للفنان محمد رمضان، والذي يجسد من خلاله قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي خلال موسم رمضان 2021، والاستقرار علي مؤلف العمل بشير الديك، طالب الجمهور بأن يكون بطل العمل عمرو سعد بدلًا من "رمضان".

ونشر "سعد" صورة جديدة له علي حسابه الشخصي "إنستجرام"، وتوالت عليه التعليقات من الجمهور بشأن الشبه بينه وبين الفنان الراحل.

وكتب أحدهم، "كان نفسي تعمل مسلسل الإمبراطور أحمد زكي .. أكتر واحد شبهه جدًا"، وعلق آخر "ماتعمل انت أحمد زكي.. لايق عليك".

وكان الفنان محمد رمضان، قد فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للفنان الراحل أحمد زكي، وعلق قائلًا، "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن الفنان عمرو سعد شارك خلال ماراثون دراما رمضان الماضي كضيف شرف خلال بمسلسل "الاختيار" مع المخرج بيتر ميمي.