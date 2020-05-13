عمرو سعد: لم أتردد لحظة في قبول "الاختيار".. والحرب على الإرهاب أكبر من "أكتوبر"

أعرب الفنان عمرو سعد، عن سعادته الغامرة، بمشاركته ضيف شرف، في مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي، حيث وجه التحية لكل العاملين فيه.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز": "إحنا نتعاطف مع هذه الأعمال ونفسنا توصل للعدد الكبير من الجمهور، لأن رسالتها في منتهى الأهمية والقوة، وعلى الأرض الواحد بيكون فخور وفرحان إن الكتلة الكبيرة مش عارفة حجم التضحيات أو صعوبة مواجهة الإرهاب، الناس بتشوف وبتقدر، صعوبة الوضع وقيمة التضحية".

وتابع: "أنا مؤمن إن المعركة ضد الإرهاب، هي أكبر من معركة أكتوبر، وأكبر من أي معركة حديثة مرينا بها، وقيمة الأعمال الدرامية إنها توصل للجمهور، ويقدر يتواصل معاها دون نظريات، وده اللي حصل".

وأضاف، أنه لم يتردد لحظة في قبول دوره كضيف شرف، معتبرًا أن هذا النوع من الدراما يعتبر دين على الدراما المصرية، تجاه القوات المسلحة المصرية والمجتمع المصري: "والأعمال السينمائية من هذا النوع تحقق جزءً صغيرًا من عمل واجب، ودين وده بيحصل في السينما الأمريكية، والسينمات العالمية".

وحول عدم مشاركته هذا العالم في السباق الرمضاني، قال: "بغير قناعاتي وتفكيري، ومكنتش متوقع رد الفعل على دوري في المسلسل، واداني إحساس إن الناس بتحس بغيابي، وده أهم من الإحساس بحضوري، وده يحملني مسؤولية، قلت مش هشتغل السنة دي عشان أعمل مسلسل كبير ياخد وقت طويل في الكتابة، يبقى متاح للكاتب إنه يشتغل براحته".

وأضاف: "بفكر أقدم عمل روائي، وأقرأ رواية رائعة للفريق أسامة المندوه، وهو من أبطالنا العظيمة، اسمها خلف خطوط العدو، وهي دراما إنسانية غير عادية، وإحنا بصدد تحويلها لعمل كبير، وأدام أصلها روائي وحقيقي، بيبقى لها تأثير كبير في الجمهور".