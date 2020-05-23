الجمهور يختار عمرو سعد أفضل ضيف شرف في مسلسل الاختيار

نجاح مسلسل الاختيار بشكل غير مسبوق لأي عمل درامي سابق كان سببه الدقة في اختيار كل فريق العمل حتى ضيوف الشرف، ومنهم عمرو سعد والذي تصدر تريند "تويتر، جوجل"، بعد ظهوره في المسلسل، بسبب تفاعل الجمهور معه، وهو ما تكرر أيضا في استفتاء "شاهد" حيث تصدر الاستفتاء الذي نظمته منصة "شاهد" عن أفضل ضيوف الشرف في مسلسل الاختيار.

عمرو سعد احتفى على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي بظهور في مسلسل الاختيار، ونشر صور من كواليس العمل وأشاد بكل صناعه؛ مؤكدا على أنهم يقدمون عملا للتاريخ وأنه شارك في المسلسل لأنه يعتبره واجب وطني.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وأحمد وفيق ودينا فؤاد وعدد كبير من النجوم تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج تامر مرسي.