حملة تطهير مكبرة لمقر الوحدة المحلية بكفر البطيخ وعدد من شوارع المدينة

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، توجيهاتها إلى كافة الجهات المختصة بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و التدابير الوقائية وكافة الخطوات الاستباقية لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، وفى ضوء توجيهاتها ، قاد إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط حملة مكبرة اليوم الخميس استهدفت تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و عدد من الشوارع بالمدينة.

إذ تم الدفع خلال تلك الحملة بكافة المعدات اللازمة وكذلك مواد تطهير مطابقة لكافة المعايير التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، لتنفيذ هذه الأعمال على الوجه الأكمل، وذلك فى إطار خطة المحافظة للحد من انتشار الفيروس و الحفاظ على سلامة المواطنين بجميع المناطق.