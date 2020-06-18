رئيس "مياه دمياط" ينفي غلق مقر الشركة للاشتباه في إصابة موظف بكورونا

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، تعقيم وتطهير المبنى الإداري بالشركة، بعد الاشتباه في إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، لـ"الوطن"، "جرى أخذ مسحة من الموظف ولم تظهر نتيجتها بعد، لذا قررنا تطهير وتعقيم المقر الإداري ومنح إجازة للعاملين به، مع عمل جميع المحطات والروافع والمقر بصورة طبيعية بعكس ما أثير من شائعات".

وكان جرى تداول شائعات حول إصابة موظف بشركة مياه الشرب بدمياط بفيروس كورونا، وعلى إثر ذلك جرى غلق مقر الشركة.