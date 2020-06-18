مصدر طبي لـ"الوطن": ارتفاع عدد إصابات حريق دمياط إلى 40

أفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بارتفاع عدد المصابين في حريق ورش عزبة المسيري الواقعة على طريق قرية كفر شحاته إلى 40 مصابا بينهم حالات اختناق تم إسعافها في موقع الحريق فيما تم نقل بعض الحالات لمستشفيات فارسكور والتخصصي ولازالت عمليات إخماد الحريق مستمرة.

كان قد نشب حريق ضخم بعدد من ورش الأثاث بعزبة المسيري على طريق قرية كفر شحاته بمحافظة دمياط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا لموقع الحريق حيث تم الدفع بـ13 سيارات إطفاء علاوة على الدفع بسيارات الإسعاف.

وكان قد بدأ الحريق بمصنع انتقل لعدد من الورش المجاورة له.