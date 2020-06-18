أحد العائدين من ليبيا يكشف تفاصيل ما حدث لهم: ضربونا وأخدوا فلوسنا

تحدث ربيع طه، أحد المصريين العائدين من ليبيا، عن تجربة اختطافه وعودته من الأراضي الليبية بعد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال طه خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "ماكانش فيه أمل إن الواحد يعيش تاني".. مؤكدًا أنه لم يصدق أنهم عادوا لمصر بهذه السرعة.

وأضاف: "حصل معانا حاجات كتير، واتبهدلنا ومش مصدقين إننا في أقرب وقت جينا هنا بالسرعة دي".

وأوضح أنهم يعملون كعمال صبة وبناء، وعند اشتعال الحرب: "كنا قاعدين في أمان، قوات السراج بهدلت الدنيا، وبلطجية دخلوا علينا وأخدوا مننا الفلوس"، مشيرًا إلى أنهم انتقلوا من ترهونة لمسلات ليصلوا لمصر.

وأشار أنه وباقي الـ23 عامل تم إيقافهم على بوابة مصراته وتم الاعتداء عليهم وسرقوا منهم الأموال الموجودة معهم، واتهموهم أنهم كانوا يشاركون مع قوات الجيش الوطني الليبي في الحرب.

وتابع: "ضربوا فينا وطول الضرب نقول إحنا عمال، وأخدوا مننا المصاريف والفلوس والتليفونات وكل شيء"، معربًا عن سعادته بالعودة إلى وطنه وإنقاذه من هذه الميليشيات.