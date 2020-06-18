"فخور ببلدي".. مصري عائد من ليبيا يروى تفاصيل معاناته

كشف محمود طنطاوى، أحد العائدين من ليبيا، تفاصيل رحلته الشاقة قبل العودة إلى مصر، موضحًا أنه يعمل في ليبيا منذ عام 2006، والأجواء كانت مستقرة، قبل توتر الأوضاع منذ أسبوعين، بعد انسحاب الجيش الليبي.

وقال خلال تصريحات برنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إنه وزملاءه واجهوا أيامًا صعبة، حيث تعرضوا للإهانة والضرب بالأسلحة في الهواء، مضيفًا: "فوجئنا بأحد المصريين يحدثنا ويقول لنا طمئن زملاءك هترجعوا في أمان".

وأضاف :"تم ترحيلنا من ليبيا بتدخل من الجيش المصري، حتى وصولنا للحدود المصرية.. فخور بمصر جدًا، فخور بالرئيس السيسي وأجهزة المخابرات، وشعرت أن لنا قيمة حقيقية في وطننا".