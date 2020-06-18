بسمة وهبة عن أحداث ليبيا: لو مخطوفين في إمبابة مكنوش رجعوا في 48 ساعة

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الدولة بجميع مؤسساتها قامت بجهود كبيرة لإعادة المصريين المحتجزين في ليبيا، بعد 48 ساعة فقط من ظهورهم بأحد الفيديوهات، معلقة: "دا لو مخطوفين في إمبابة مكنوش رجعوا في 48 ساعة".

وقال بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الدولة المصرية تعمل على حماية المصريين بالخارج والحفاظ على كرامتهم، وهذا ما حدث في أزمة الـ 23 مصريا المحتجزين في ليبيا.

ونجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإنهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.