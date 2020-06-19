الإسكان: 20 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الصرف الصحي في المدن خلال 6 سنوات

تتبنى وزارة الإسكان برنامجا مكثفا لتطوير وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة الإسكان، ففي مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.

وفي مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميا، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفي مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.