في العيد الـ23 لسيامته أسقفا.. محطات مهمة في حياة البابا تواضروس

احتفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته أسقفا عاما على البحيرة عام 1997، على يد البابا شنودة الثالث.

وترصد السطور التالية، محطات من حياة البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما يلي:

بطاقة التعريف

الاسم: وجيه صبحي باقي سليمان.

مواليد: 4 نوفمبر 1952.

المؤهل: بكالوريوس صيدلة جامعة الإسكندرية.

الوظيفة: بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وظائفه داخل الكنيسة

1975.. أمين الخدمة بكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور.

1988.. راهب بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون.

1990.. كاهن راهب للخدمة بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

1997.. أسقف مساعد لقطاع الصحراء بإيبارشية البحيرة.

2005.. مقرر لجنة الطفولة بالمجمع المقدس.

2012.. البطريرك الـ118 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مواقفه الوطنية

شارك في بيان 3 يوليو 2013 لعزل أول رئيس إخواني في مصر.

"وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".. قالها حين تعرضت 100 كنيسة ومنشأة مسيحية للحرق والتدمير، عقب فض اعتصامي الإخوان وأنصارهم في 14 أغسطس 2013.

ساند الدولة وعمل على تصحيح المفاهيم بشأن 30 يونيو في الخارج باعتبارها ثورة شعبية وليست "انقلابا عسكريا".

بشَّر بمستقبل مصر وطالب زعماء الدول الأجنبية بمساندتها في الاقتصاد والتعليم ورفض أي طلب طائفي.

تبرع بمليون جنيه لمشروع قناة السويس الجديدة في عام 2015.

في 2016 أعلن تبرع الكنيسة بقطعة أرض في الكيلو 4 بمدخل مدينة مطروح لإنشاء مستشفى لخدمة أهل المحافظة يحمل اسم "مستشفى المحبة الوطنية"، ومساهمة قدرها مليون جنيه مصري.

ساهم في عملية التنمية بمصر بافتتاح المدارس والمستشفيات القبطية.

رفض التدخل الأمريكي في الشأن المصرى من بوابة الأقباط عبر اقتراح في الكونجرس الأمريكي بإلزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي جرى تخريبها بعد 2013.

أهدى الجائزة التي منحت له من المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية الأرثوذكسية بروسيا لصالح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية في 2017.

إنجازاته الكنسية

صنع "الميرون المقدس" للكنيسة خلال 7 سنوات وهو أحد أسرار الكنيسة السبعة.

أدخل استخدام التكنولوجيا في صناعة "الميرون المقدس" الذي يستخدم في المعمودية.

أدخل درجات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية داخل الكنيسة.

قسَّم المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية إلى 6 مجالس إقليمية يتبعها مجالس فرعية.

صدر في عهده أول قانون لبناء الكنائس بمصر.

أعد قانونا جديدا لانتخاب البابا بدلا من لائحة 1957.

أعد قانونا جديدا للأحوال الشخصية للأقباط حظي بموافقة المجمع المقدس بدلا من قانون 1938.

اهتم بتنظيم شؤون الكنيسة وتحويلها من النظام الفردي إلى النظام المؤسسي.

عمل على ضخ دماء جديدة في الكنيسة وقرر وضع نظام للتغيير الإداري بها.

اهتم بإصدار لوائح جديدة لتنظيم جميع مناحي الكنيسة بشكل علمي أبرزها لائحة اختيار الأساقفة الجدد وشؤون الكهنة وشؤون الأديرة.

صدرت في عهده العديد من قرارات الاعتراف بالأديرة في الداخل والخارج.

توسعت الكنيسة في عهده خارجيا وأنشأت مقرات جديدة لها لأول مرة في العديد من الدول خاصة الأفريقية.

تأسس في عهده مجلس كنائس مصر لأول مرة.

جرى في عهده افتتاح أكبر كنيسة وكاتدرائية في الشرق الأوسط ومصر باسم "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية الجديدة.

سيَّم 45 أسقفا جديدا بالكنيسة بخلاف ترقية "خور إيبسكوبوس"، فضلا عن تجليس 19 آخرين عبر 10 دفعات سيامة وترقية آخرها في يونيو الماضي.

تأسيس أول مركز إعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

محن وأزمات

أبريل 2013: الاعتداء لأول مرة في التاريخ على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عهد الإخوان.

أغسطس 2013: الاعتداء على 100 كنيسة ومنشأة مسيحية على يد الإخوان وأنصارهم.

أكتوبر 2013: الهجوم على حفل زفاف بكنيسة الوراق.

فبراير 2015: ذبح 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

ديسمبر 2016: هجوم إرهابي يستهدف الكنيسة البطرسية في العباسية.

أبريل 2017: هجوم إرهابي مزدوج على كنيستي مارمرقس في الإسكندرية أثناء وجود البابا داخلها، ومارجرجس في طنطا.

مايو 2017: استهداف حافلات قبطية على طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا.

ديسمبر 2017: استهداف عدد من زوار كنيسة مارمينا في منطقة حلوان بالقاهرة.

أغسطس 2018: حاول انتحاري استهداف كنيسة العذراء بمنطقة مسطرد.

نوفمبر 2018: استهداف حافلات قبطية على طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون في المنيا للمرة الثانية.

زياراته الخارجية

35 زيارة خارجية منذ 2013 حتى 2019.

7 مرات زار فيها النمسا لتلقي العلاج بسبب آلام الظهر، إذ يعاني من انزلاق غضروفي.

3 مرات زار فيها لبنان لتكون أكثر الدول العربية التي زارها خلال فترة جلوسه على الكرسي البابوي.

2013

10 مايو كانت أول رحلة بابوية خارجية له إلى الفاتيكان.

من 23 مايو إلى 3 يونيو زار النمسا.

6 ديسمبر زار سويسرا والنمسا وألمانيا.

2014

مارس: كان في لبنان وتلقى وقتها نبأ وفاة والدته بأحد مستشفيات الإسكندرية ليقطع الزيارة ويعود للقاهرة.

مايو: الإمارات.

يونيو: النرويج وفنلندا والنمسا.

أغسطس: سويسرا وهولندا.

سبتمبر: كندا.

من 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر: روسيا.

2015

أبريل: أرمينيا.

من 30 أبريل حتى 18 مايو: هولندا وإيطاليا.

من 19 مايو حتى 5 يونيو: النمسا.

يوليو: لبنان.

سبتمبر: السويد والدنمارك.

من 26 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر: إثيوبيا.

أكتوبر: الشطر الجنوبي للولايات المتحدة الأمريكية.

نوفمبر: القدس لحضور جنازة الأنبا إبراهام مطران القدس والكرسي الأورشليمي.

2016

مايو: النمسا.

سبتمبر: الأردن.

ديسمبر: اليونان، وتلقى وقتها نبأ تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في عملية إرهابية.

2017

مارس: النمسا.

أبريل: الكويت.

مايو: إنجلترا وأيرلندا وروسيا.

أغسطس: ميلانو بإيطاليا.

في الفترة من 25 أغسطس إلى 14 سبتمبر: اليابان وأستراليا.

أكتوبر: ألمانيا.

2018

يونيو: لبنان.

يوليو: إيطاليا والنمسا.

في الفترة من 13 سبتمبر إلى 15 أكتوبر: الشطر الشمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

2019

مايو: ألمانيا وسويسرا وإنجلترا.

أكتوبر: فرنسا وسويسرا والنمسا.