وزير السياحة: 30% من فنادق مصر استأنفت نشاطها بعد الحصول على تراخيص

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه سيزور مع وزير الطيران المدني المحافظات السياحية الثلاث التي تقرر عودة السياحة الوافدة إليها.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة "إكسترا نيوز": "سنتوجه اليوم إلى شرم الشيخ، لنزور مركز الغوص ومستشفى شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ".

وأردف، أن 30% من فنادق الجمهورية فتحت، حيث استطاعت تطبيق الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية: "اللي مش قادر يطبق الشروط مش هيفتح واللي هيفتح ومش هيلتزم بعد كده هنوقف نشاط المنشأة ونلغي تراخيص منشآت مدير المنشأة، لأن عدم الانضباط قد يسيء إلى مصر ويمنع الدول من الدفع بسياحها إلينا".