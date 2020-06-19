المالية: أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار الذي خصصها الرئيس لمواجهة كورونا
كتب:
شريف سليمان
01:09 ص | الجمعة 19 يونيو 2020
قال وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إن الفترة الماضية كانت مصر تستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة حتى نصف مارس الماضي، ولولا أزمة جائحة كورونا لحصل جني آثار النمو الاقتصادي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "Mbc masr": وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة يكون هناك ما يسمى الاحتياطات العامة للدولة، لأي شيء طارئ قد يحدث للموازنة العامة للدولة، بحد أقصى 5% من إجمالي كل باب من إجمالي الموازنة، وهي في هذا العام تقدر بنحو 160 مليار جنيه".
وتابع، أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية هناك اعتمادات مدرجة في موازنة 2019-2020، لتحسين أوضاع الصحة.
وأردف: "أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100، التي خصصها رئيس الجمهورية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا".