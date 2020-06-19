المالية: أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100 مليار الذي خصصها الرئيس لمواجهة كورونا

قال وليد عبدالله وكيل وزارة المالية، ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إن الفترة الماضية كانت مصر تستهدف تحقيق فائض أولي للموازنة العامة للدولة حتى نصف مارس الماضي، ولولا أزمة جائحة كورونا لحصل جني آثار النمو الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "Mbc masr": وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة يكون هناك ما يسمى الاحتياطات العامة للدولة، لأي شيء طارئ قد يحدث للموازنة العامة للدولة، بحد أقصى 5% من إجمالي كل باب من إجمالي الموازنة، وهي في هذا العام تقدر بنحو 160 مليار جنيه".

وتابع، أنه وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية هناك اعتمادات مدرجة في موازنة 2019-2020، لتحسين أوضاع الصحة.

وأردف: "أنفقنا 60 مليار جنيه من الـ100، التي خصصها رئيس الجمهورية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا".