"زهرة وأزواجها الخمسة والمرأة الحديدية".. أبرز أعمال الفنان الراحل بركات زكي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان بركات زكي.

علمت "الوطن" أن الفنان توفي منذ 5 أيام ولم يتم إبلاغ النقابة إلا منذ ساعات، وأن أسرته لم يكن لديها القدرة فى التواصل مع النقابة نظرا لابتعاد الفنان عن التمثيل منذ سنوات عديدة.

وولد الفنان بركات زكي في 4 يونيو 1948، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، حيث شارك في أكثر من 80 عملا فنيا خلال مسيرته.

وترصد "الوطن" أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان بركات زكي:

أعمال الفنان الراحل بركات زكي

- مسرحية عش المجانين: بطولة محمد نجم وميمي جمال وليلى علوي وحسن عابدين، حيث لعب دور "تمرجي".

- مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة: بطولة غادة عبد الرازق وشمس وحسن يوسف وأحمد السعدني وحجاج عبد العظيم.

- مسلسل أبو ضحكة جنان: بطولة أشرف عبدالباقي ورانيا فريد شوقي وعماد رشاد وصلاح عبد الله.

- مسلسل أسمهان: بطولة سلاف فواخرجي وفراس إبراهيم وأحمد شاكر وعابد فهد.

- مسلسل الفاضي يعمل إيه: بطولة صلاح عبد الله وحجاج عبد العظيم وفادية عبد الغني وعبد الله مشرف.

- مسلسل ناصر: بطولة مجدي كامل ولقاء الخميسي وصلاح عبد الله وسوسن بدر.

- مسلسل أولاد الأكابر: بطولة حسين فهمي ومحمد رياض وداليا مصطفى ومنال سلامة.

- مسلسل العطار والسبع بنات: بطولة نور الشريف وماجدة زكي وهالة فاخر وعماد رشاد.

- مسلسل روبابيكيا: بطولة فؤاد المهندس وكريمة مختار وليلى طاهر ومحمود الجندي وحسن مصطفى.

- فيلم اغتيال فاتن توفيق: بطولة محمود ياسين وإلهام شاهين وأحمد بدير ووحيد سيف وسمير وحيد.

- فيلم المرأة الحديدية: بطولة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي وصلاح قابيل ويوسف شعبان ووحيد سيف.

- فيلم البركان: بطولة يحيى الفخراني وصفية العمري وشريف منير وحسن حسين.

- فيلم الوحوش الصغيرة: بطولة سهير رمزي وفاروق الفيشاوي ومصطفى متولي وسامي العدل ومحمود الجندي وهياتم.

- مسرحية الناس اتجننت: بطولة ممدوح وافي ومحمود القلعاوي وميمي جمال ومحمد عوض.

- مسرحية وراك وراك: بطولة أحمد آدم ومحمود الجندي وفؤاد أحمد.