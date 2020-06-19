برلماني: حريق المسيري بدمياط خلف خسائر بنحو 10 ملايين

قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي كفر سعد وكفر البطيخ، إن الحريق الذي نشب ليلة أمس بعزبة المسيري على طريق كفر شحاته بمحافظة دمياط خسائره تخطت الـ10 ملايين جنيه حيث نشبت في مصنع ومخزن مملوكين للشقيقين حسن وأيمن جمال.

وأشار في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن هناك نحو 40 أسرة لـ40 عاملا كانوا يعملون فيهم وباتوا متضررين، مشيرا إلى ضرورة إقامة وحدة مطافي وحنفيات حريق بالمكان الذي شهد الحريق حيث وصل رجال الإطفاء متأخرين لبعد المسافة عن مدينة دمياط حيث مقر قوات الإطفاء.

وطالب أبو المعاطي بتدخل التضامن الاجتماعي لمساعدة المتضررين جراء هذا الحريق .

كان قد نشب حريق ضخم بعدد من ورش الأثاث بعزبة المسيري على طريق قرية كفر شحاته بمحافظة دمياط.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا لموقع الحريق حيث تم الدفع بـ13 سيارات إطفاء علاوة على الدفع بسيارات الإسعاف.

و أفاد مصدر طبي لـ"الوطن"، بارتفاع عدد المصابين في حريق ورش عزبة المسيري الواقعة على طريق قرية كفر شحاته إلى 40 مصابا بينهم حالات اختناق تم إسعافها في موقع الحريق فيما تم نقل بعض الحالات لمستشفيات فارسكور والتخصصي وجميعها حالات بسيطة .