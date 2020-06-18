محافظ دمياط تتفقد مشروع تطوير سوق الجملة بشطا وتناقش مطالب السائقين

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سوق الجملة بمنطقة شطا، لبحث مخطط تطويره، حيث ناقشت آليات التنفيذ مع حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط، وسعد الفرماوى المشرف العام على الأسواق الحضارية والمواقف.

ووفقًا للمخطط، سيتم فصل السوق إلى جزأين، الأول للخضر والثاني للسمك، وسيتم فتح بوابة مخصصة له مزودة بأفراد وميزان بسكول.

ووجهت "عوض" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بإجراء مقايسة كاملة لرصف الطرق الداخلية والمحيطة بالسوق، وعمل نموذج خارجي موحد، وتطوير دورات المياه، مؤكدة التصدي لأي مخالفات وتحرير محاضر فورية حيالها، وكذلك تنفيذ حملات لرش الحشرات أسبوعيًا.

وواصلت محافظ دمياط جولتها بتفقد موقف مدينة دمياط للأثاث، والتقت بعدد من السائقين لبحث مطالبهم، ومنها إنشاء زاوية ودورة مياه، ووجهت بسرعة إعداد دراسة لبحث إمكانية تنفيذ كافة المطالب، وطالبت المحافظ السائقين بضرورة الالتزام بخط السير المحدد، وارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامتهم.