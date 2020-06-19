الشيخ زايد وبني سويف الجديدة تطهران لجان امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لشن حملات تطهير وتعقيم تحت إشراف إدارة شؤون البيئة بالجهاز، حيث استهدفت الحملات المدارس التى من المقرر إجراء إمتحانات الثانوية العامه بها للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن أعمال التعقيم والتطهير جرى تنفيذها في 5 مدارس، وأن إجمالي اللجان الفرعية في 110 لجان، وشمل التطهير والتعقيم جميع اللجان ودورات المياه والسلالم وغرف العزل الطبي، مشددا على استمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب والمدرسين، والعاملين.

وفي سياق متصل، أضاف المهندس أشرف عبدالرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه جرى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم استهدفت المدارس التي من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، في ضوء الجهود المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه جرى تنفيذ الحملات بمعرفة إدارتي البيئة والتنمية وشركات خدمات النظافة، وبالتعاون مع مجلس امناء المدينة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى استمرار الحملات طوال فترة الامتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب والمراقبين والعاملين بمنظومة الامتحانات.