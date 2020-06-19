الصين تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا بينها 28 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما جرى الإبلاغ عن 32 حالة إصابة جديدة بواقع 28 بعدوى محلية و4 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83325 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن 25 إصابة محلية تم تسجيلها في العاصمة بكين، وحالتين في مقاطعة خبي، وحالة واحدة في مقاطعة لياونينغ، فيما جرى تسجيل حالتين جديدتين يشتبه في إصابتهما بالمرض في بكين.

وأضافت اللجنة أن 4 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78398 شخصا، فيما تم حتى يوم أمس تسجيل إجمالي 1864 حالة وافدة من الخارج خرج، منها 1773 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.وأشارت إلى أن 5856 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 227 شخصا منهم أمس، كما تم تسجيل 5 حالات جديدة دون أعراض ليصل إجمالي الحالات دون أعراض التي ما تزال تخضع للملاحظة الطبية إلى 110 حالات، بينهم 60 حالة وافدة من الخارج.

وسجل حتى نهاية أمس 1124 حالة إصابة مؤكدة، بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و446 حالة إصابة في تايوان، بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1072 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و434 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه نجح في عزل واستزراع فيروس كورونا الجديد من العدوى الجماعية الحديثة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بكين.

وأوضح المركز أنه تلقى في 11 و13 يونيو الجارى دفعتين من عينات الجهاز التنفسي التي حصل عليها من حالات مصابة بمرض (كوفيد-19) ومتعلقة بسوق "شينفادي" للبيع بالجملة في بكين (مركز التفشي الأخير بالعاصمة)، وأنه نجح في عزل واستزراع الفيروس، ما يعتبر مهما لدراسة تشخيص تسلسل خصائص السلالة الفيروسية في آخر حالات مرض (كوفيد-19) ببكين، وكذلك تقييم اللقاحات واختيار العلاج المناسب للمرض.