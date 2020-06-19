"صحة أسوان": تعافي 40 حالة من مصابي كورونا خلال يومين

شهدت محافظة أسوان، على مدار اليومين الماضيين حالة من الهدوء والاستقرار، عقب خروج وتعافي 40 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من مستشفيات العزل الصحي على مستوى مراكز المحافظة الـ5 " أسوان، دراو، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو".

وأكد أحد مسؤولي مديرية الشؤون الصحية في أسوان، أنه على مدار اليومين الماضيين خرج نحو 40 مواطنا عقب تعافيهم تماما من فيروس كورونا المستجد، من مستشفيات العزل الصحي والعزل المنزلي، طبقاً للبرتوكول الجديد، الذي يفيد إذا استغرق 10 أيام دون أعراض يحق له الخروج من مستشفى العزل الصحي، واستكمال فترة العلاج داخل المنزل.

وأوضح أن 12 حالة غادرت نزل الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة في المحافظة، و20 حالة خرجت من العزل المنزلي طبقًا للبرتوكول الجديد، و8 حالات من مستشفيات العزل الأخرى على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تنسيقا كاملا بين الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والشباب المتطوعين في محافظة أسوان الذين ينقلون المواد الطبية والأدوية لمصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المحافظة 1102 حالة، تعافى منها 641 حالة.