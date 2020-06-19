مدير "الأسنان الوقائي" بأسوان ينصح بتأجيل التركيبات للوقاية من كورونا

نصح الدكتور محمد البوشي مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، بعدم إجراء تركيبات الأسنان أو تنظيفها داخل عيادات الأسنان حاليا، وتأجيلها لحين انتهاء جائحة انتشار فيروس كورونا؛ للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.

وطالب البوشي المواطنين بالذهاب إلى عيادات الأسنان أو أي عيادات أخرى في أضيق الحدود وفي حالة الضرورة فقط، مع الالتزام بكل الإجراءات الوقاية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطهير الأيدي وغسلها من وقت لآخر لأن ذلك يحمي الإنسان بنسبة 95% من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع بأنه يجب ارتداء الكمامات الطبية الجيدة وعدم ارتداءها لمدة تزيد أكثر من 8 ساعات، وعدم تبادل الكمامات مع الآخرين، كما يجب الاهتمام بتناول الفاكهة والخضروات المختلفة التي تحتوي فيتامينات سي، علاوة على النوم لمدة كافية ليلا من أجل رفع مناعة الجسم؛ لمواجهة أي أخطار من الفيروس.