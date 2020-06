بالتزامن مع عودتها.. السينما البريطانية تعيد عرض 450 فيلما شهيرا

يصاحب إعادة فتح دور السينما في بريطانيا، عرض مجموعة من الأفلام، بداية من العصر الذهبي وحتى الحديث.

وبعد فترة طويلة من إغلاق دور العرض في بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا، تم تجميع في حدود الـ 450 فيلما لعرضها مع إعادة الفتح.. بحسب موقع هوليود ريبورتر.

وتقسم قائمة الأفلام إلى 25 فئة، منها كلاسيكيات، والفائزة بجوائز، وأفلام الأبطال الخارقين، والكوميديا، والأفلام الموسيقية، والأفلام الوثائقية، والرعب وغيرها.

ومن بين الأفلام لورنس العرب، 1917، العودة إلى المستقبل، Singin 'in the Rain ،Billy Elliot ،Four Weddings and a Funeral ،Withnail and I ،2001: A Space Odyssey، سلسلة Harry Potter بأكملها و Mad Max: Fury Road إلى جانب فيلم "طفيلي" الحائز على جائزة الأوسكار لهذا العام.. وغيرها من الأفلام.

قال آندي ليشون، الرئيس التنفيذي لجمعية موزعي الأفلام: "تمثل هذه المجموعة المدهشة من المحتوى كل ما هو رائع في السينما".

وأضاف: "أنها تقوم بدور حيوي في المجتمع، وقادرة على التسلية والتعليم على قدم المساواة، وسيكون الجمهور العائد قادرًا على تجربة سحر الفيلم في شكله الحقيقي".

وقد شهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.