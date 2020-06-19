وصلة مدح متبادلة بين شريهان وصلاح عبدالله على تويتر

وجهت الفنانة شريهان، رسالة اليوم، إلى الفنان صلاح عبدالله، أكدت فيها أن معرفته شرف لأي إنسان.

جاءت كلمات "شريهان"، على موقع "تويتر"، ردا على تغريدة كتبها صلاح عبدالله، بشأن عودة المصريين المحتجزين من ليبيا، واعتزازه بأنه مصري، لترد عليه "شريهان"، بقولها "وأنا فخورة إن صلاح عبدالله، مصري".

ورد "عبدالله"، بقوله "وأنا فخور بتواصلك معي وعمري ماهنسى كل شئ حلو عملتيه معايا ياشيري".

لترد "شريهان" مرة أخرى على الفنان: "أعوذ بالله، معرفتك شرف لأي وكل إنسان يا أنقى وأبدع صلاح عبدالله، الموهبة الخُلق الالتزام الإنسانية الصدق والصداقة والجدعنة وأحلى ابتسامة طيبة خجولة ولها صوت خاص جداً مجروح يسعد القلب، الحق والحقيقة إني أنا اللي لازم أشكرك على وجودك في قلبي وفني".