واشنطن تمهل بكين أسبوعين لمراجعة سياستها تجاه هونج كونج

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ستيلويل، اليوم، إن بلاده تتوقع من الصين خلال أسبوعين، "الحد من سلوكها العدواني"، وخاصة فيما يتعلق بهونج كونج.

وأضاف ستيلويل، في تصريح أدلى به عقب لقاء في هاواي جمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع يانج جيتشي المسؤول عن الشؤون الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، القول إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين لم تكن بناءة، "إذا نظرنا إلى الهند، وبحر الصين الجنوبي، وموضوع هونج كونج"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع ستيلويل قوله: "سأنظر إلى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين: هل سنرى انخفاضا في السلوك العدواني".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي، الى أن الولايات المتحدة تأمل بأن تقوم بكين، "بمراجعة قانون الأمن الداخلي وقانون الأمن القومي" الذى تطبقه على هونج كونج.

وأضاف: "لا أقول إنه كان هناك نوع من الاتفاق، لكننا حددنا موقفنا بوضوح، بحيث أنه خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، أو كم سيستغرق الأمر، سنرى ما إذا كانوا سيبدأون في الوفاء بالتزاماتهم".

ووصف ستيلويل، سلوك الوفد الصيني في المفاوضات بأنه لم يكن يميل إلى اتفاق.