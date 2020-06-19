للمرة الأولى منذ أبريل.. إسرائيل تسجل أكثر من 300 إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، نحو 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أي أكبر حصيلة إصابات يومية منذ أواخر أبريل على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية التي تصدر بياناتها بشأن آخر مستجدات تفشي كورونا مرتين يوميا، صباح اليوم الجمعة عن تسجيل 207 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ مساء أمس، لتصبح بذلك حصيلة الإصابات التي تم رصدها خلال آخر 24 ساعة عند مستوى 349 حالة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل عتبة الـ300 منذ أواخر أبريل، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسجلت في إسرائيل حتى الآن، حسب البيانات الرسمية، 20243 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، بينها 15567 حالة شفاء و4372 حالة نشطة، بما فيها 40 مريضا في حالة خطرة 28 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت الوزارة منذ مساء أمس وفاة جديدة جراء الفيروس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 304 حالات وفاة.