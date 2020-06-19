رئيس جامعة أسيوط: شفاء 97 مصابا بكورونا.. و42 آخرين يتلقون العلاج

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن عزل مستشفى الراجحي الجامعي استقبل نحو 156 مريضا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة وحتى اليوم.

وأضاف "الجمال"، فى بيان رسمى له صادر اليوم الجمعة 19 يونيه أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات أغلبهم من المنتسبين للجامعة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه وفق آخر تقرير وارد له من الراجحى أمس الخميس عن عمل المستشفى خلال تلك الفترة جرى بالفعل خروج 97 حالة من المستشفى بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 17 حالة طوال تلك الفترة، لافتا إلى أنه جار استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 42 حالة أخرى بالمستشفى، وذلك بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وفى سياق متصل أشار الدكتور إيهاب فوزي، مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن الحالات الخاضعة للعلاج حالياً بالمستشفى 42 حالة بينهم 23حالة مستقرة،و19 حالة بالعناية المركزة ، و4 حالات على جهاز التنفس الصناعى.