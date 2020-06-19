"نتفلكس" تحصل على حقوق بث الفيلم الوثائقي Giving Voice

حصلت نتفلكس على حقوق بثت الفيلم الوثائقي Giving Voice، وستعرضه عبر منصتها في وقت لاحق بحسب موقع Variety.

Giving Voice من إخراج James D. Sternو Fernando Villena وعرض في مهرجان صندانس الذي يعتبر أكبر مهرجان للأفلام المستقلة، وحصد جائزة الجمهور وقت عرضه.

وقال مخرج الفيلم Stern إن هذا الفيلم هو مشروعه الخامس مع منصة نتفلكس.

يذكر أن نتفلكس أعلنت عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو، بينها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم Anne Frank Parallel Stories بطولة هيلين ميرين، آن فرانك، مارتينا جاتي، والفيلم تم تصويره في إيطاليا وناطق بالإنجليزية، ومدته ساعة و32 دقيقة بحسب موقع IMDB.

و"القناع" بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولار، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولار، إضافة إلى فيلم G.I. Joe: Retaliation ويعرض يوم 15 يوليو المقبل، وهو من إخراج Jon M. Chu، وتأليف ريت ريس وبول ويرنيك، وبطولة دواين جونسون، تشانينج تاتوم وأدريان بالكي.