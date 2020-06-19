للمرة الثالثة.. إيجابية تحليل عينة الفنانة رجاء الجداوي

أكدت مصادر في مستشفى العزل بالإسماعيلية، إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي، لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها لا تزال في العناية المركزة، وتعاني من مشكلات في التنفس.

وأوضحت المصادر، أنه جرى حقن الفنانة ببلازما المتعافيين، لكنها لم تؤثر كثيرا في حالتها، مؤكدة أن الحالة الصحية كما هي ولم تتغير كثيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة، ووصلت مدة بقائها في العناية المركزة إلى 19 يوما، حيث وضعت على جهاز تنفس صناعي.

وأشارت المصادر إلى أن حالة الفنانة الصحية وتقدمها في السن هما السبب في تأخر تعافيها، وأن استجابتها للعلاح بطيئة منذ بداية دخولها العناية المركزة، لكنها مستقرة.