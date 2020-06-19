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قطاع السجون يعقم لجان الثانوية العامة للنزلاء

كتب:

محمد بركات
02:39 م | الجمعة 19 يونيو 2020
بوابات تعقيم فى السجون

بوابات تعقيم فى السجون

جهز قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عددا من اللجان لامتحانات الثانوية العامة في السجون المختلفة، حيث اتخذ القطاع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بتعقيم كل اللجان ومحيطها الخارجي بشكل كامل، وتوفير التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق.

جاء ذلك تفعيلا لمبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث التي تعلي من قيم حقوق الإنسان، وتسعى لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون، بما يساهم في عودتهم إلى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.