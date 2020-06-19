"تويتر" تحذر من فيديو نشره ترامب: "إعلام متلاعب فيه"

حذرت شركة "تويتر"، اليوم ، من مقطع فيديو نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضعة عليه إشارة بـ "إعلام متلاعب فيه".

كان ترامب نشر مقطع فيديو يحمل تصميما مزيفا لشبكة أنباء "سي إن إن" يظهر فيه طفل أسود يركض من طفل أبيض، وكتب على المقطع: "عاجل.. رضيع خائف يهرب من طفل عنصري"، قبل أن يعرض باقي الفيديو الذي يظهر فيه الطفلان يركضان صوب بعضهما ويتعانقا، في إشارة إلى كيفية تلاعب وسائل الإعلام بالحقائق ونشر معلومات كاذبة، وكُتب في الفيديو: "أمريكا ليست المشكلة.. بل الإعلام المزيف"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونال الفيديو الذي يمتد 60 ثانية نسبة مشاهدات عالية بلغت أكثر من 12 مليون مشاهدة.

من جانبه علق متحدث باسم "سي إن إن" على تغريدة ترامب، قائلا: "سي إن إن عرضت القصة تماما كما وقعت، تماما كما نشرت سي إن إن مواقفك تجاه العرق وأرقام استطلاع الرأي الخاصة بك وسنستمر بالعمل مع الحقائق وندعوك للقيام بالأمر ذاته، عوضا عن التغريدة بمقاطع فيديو مزيفة تستغل الأطفال الأبرياء، كن أفضل".

​وفي مايو الماضي، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء بعض جوانب الحماية القانونية الممنوحة لشركات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بـ "سلطة لا حدود لها".

وتتيح الخطوة للجهات التنظيمية سلطة الملاحقة القضائية لشركات مثل "فيسبوك" و"تويتر" بسبب سياسة مراقبة المحتوى على منصاتها.