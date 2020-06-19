ترامب ينتقد قرارات المحكمة العليا بمنع نزع الحماية عن مئات المهاجرين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات المحكمة العليا منع نزع الحماية عن مئات آلاف المهاجرين الشباب، بأنها "رهيبة وذات دوافع سياسية".

وأضاف ترامب - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتير أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" الخميس أن قرار المحكمة أشبه بطلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم جمهوريين ومحافظين.

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس السابق باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شاب، ضمن سلسلة قرارات انتقدها دونالد ترامب، معتبرا أنها "ذات دوافع سياسية".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأغلبية خمسة أصوات من أصل تسعة، أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية تعسفي واعتباطي.