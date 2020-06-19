مستند.. كفر الشيخ تسجل 1351 إصابة بكورونا وفحص 5999 مخالطا منذ بدء الأزمة

لا تزال محافظة كفر الشيخ تُصنف ضمن المحافظات المتوسطة من حيث أعداد الإصابات بالوباء العالمي الجائح فيروس كورونا، بينما أكد مسؤولون في المحافظة، أن الوضع ما زال مطمئنا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

تنشر "الوطن" أرقام ومعدلات الإصابة ونسب فحص المخالطين، وحالات الاشتباه بالمحافظة.

سجلت المحافظة 1351 إصابة بالوباء التاجي، واحتل مركزكفر الشيخ المركز الأول بواقع 373 إصابة، كما احتل مركز دسوق المركز الثاني بواقع 283 حالة إصابة، واحتل قلين المركز الثالث بواقع 149حالة، كما احتل مركز سيدي سالم المرتبة الرابعة بواقع 107حالة.

ووفقاً لمصادر طبية، طلبت عدم ذكر اسمها، فإن مركز بيلا سجل المركز الخامس من حيث عدد الإصابات بواقع 90 إصابة، بينما احتل مركز الحامول المرتبة السادسة بواقع 84 حالة، ومدينة فوة في المركز السابع بواقع 51 حالة، فيما احتل مركز الرياض المرتبة الثامنة بواقع 41 حالة، ومركز مطوبس جاء في المرتبة التاسعة بواقع 38 حالة، بينما سجل مركز بلطيم 20 حالة بالمرتبة العاشرة، ومدينة سيدي غازي تتذيل القائمة بواقع 16 حالة، كما سجلت المحافظة 99 حالة إصابة خارجية من محافظات أخرى.

وأكد المصدر، لـ"الوطن"، أنه جرى فحص 3654 مشتبها في إصابتهم بالفيروس بالمحافظة، وأظهرت النتائج سلبية 1957حالة بواقع 54% من حالات الاشتباه، بينما ظهرت النتائج إيجابية لـ1351 شخصا، بواقع 37%، بينما لم ترد نتائج 346 شخصاً بواقع 9% ويخضع 1108 أشخاص للعلاج بواقع 82%، وتماثل نحو 191 شخصاً للشفاء، بواقع 14% من عدد الإصابات، كما توفي 52 شخصا بواقع 4%.

لم يقتصر دور مديرية الصحة على حالات الاشتباه والإصابات فقط، بل امتد دورها من خلال فرق الرصد لفحص المخالطين، حيث جرى فحص 5999 شخصا مخالطا للمصابين، وجرى الانتهاء من متابعة 2478 شخصا بواقع 41%، بينما لا تزال فرق الرصد والتقصي تتابع نحو 3521 شخصا بواقع 59%، حيث يجرى متابعة التزامهم بالعزل الذاتي المنزلي، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وخصصت وزارة الصحة، مستشفى بلطيم المركزي، ليكون مستشفى عزل لإستقبال الحالات المصابة من محافظات عدة، منها"الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، ودمياط".