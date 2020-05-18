خاص.. بالأرقام: كفر الشيخ تسجل 137 إصابة بـ كورونا وفحص 1468 مخالطا

قبل أيام كشفت وثيقة لمنظمة الصحة العالمية، عن خريطة الإصابات بالوباء العالمي الجائح فيروس"كورونا المستجد"، بمحافظات مصر حتى الأول من مايو الجاري، واحتلت محافظة كفر الشيخ المركز الثامن عشر، من حيث أعداد الإصابات، بينما أكد مسؤولون بالمحافظة، أن الوضع ما زال مطمئناً مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

"الوطن" تنشر الأرقام، معدلات الإصابة ونسب فحص المخالطين، وحالات الاشتباه بالمحافظة.

سجلت المحافظة 137 إصابة بالوباء التاجى، واحتل مركز بيلا المركز الأول بواقع 35 إصابة، منها 21 حالة بقرية كفر العجمى، التى جرى عزلها صحياً لمدة 18 يوماً، و7 حالات ببندر بيلا، وحالة واحدة بكل من قرى "الناصرية، الكراكات، دار السلام، الهمة، أبو قطفة، الجرايدة، والكوم الطويل"، كما احتل مركز دسوق المركز الثانى بواقع 26 حالة إصابة، بينهم 13ح الة ببندر دسوق، 5 حالات بقرية منية جناج، حالتين بقرية سنهور المدينة، وحالتنين بقرية شباس الشهداء، وحالة فى كل من قريتى شباس الملح، وكفر مجر".

ووفقاً لمصادر طبية، رفضت ذكر اسمها، فإن مركز الحامول سجل المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بواقع 21 إصابة، بينهم 10 حالات ببندر المدينة، و6 حالات بقرية الزعفران، التى جرى عزلها 18 يوماً، وحالة واحدة بكل من قرى "تيرة محطة 5، وغرب تيرة، 69 المنصور، الثمانين، والمجاز"، بينما احتل مركزا كفر الشيخ وقلين، المركزين الرابع، بتساوى عدد الصاابات بواقع 15 إصابة لكل مركز، حيث سجل كفر الشيخ، 6 حالات بمنطقة ميت علوان، التي توفي أحد المصابين بها، وحالتين بقرية أريمون، وحالة لكل من قرى "دقلت، سيدى طلحة، محلة القصب، دفرية، محلة القصب، تقسيم 3، تقسيم 2، والطايفة"، بينما سجل مركز قلين 15 إصابة أيضا، من بينهم 6 حالات بقرية شباس عمير، و4 حالات بنشرت وحالتين بالشقة، ووحالة بكل من قرى "قلين البلد، قزمان، والشاذلي".

وسجل مركز سيدى سالم، 12 إصابة بينهم 6 حالات بقرية السيد البلاصى، و4 حالات ببندر سيدي سالم، وحالتين بالخوالد، ليحتل المركز الخامس، وسجلت مدينة فوه 7 حالات منهم 4 حالات بقرية الكوم، وحالة بكل من "بندر فوه، الزوامل، قبريط"، بينما احتلت مدينة سيدى غازى، المركز السادس، حيث سجلت 3 حالات بدقميرة وسيدى غازى، فيما سجل مركز الرياض حالة إصابة واحدة، بينما جرى تسجيل حالتى "خارج"، من محافظة الرغبية ويقيمون بكفر الشيخ، وخلت مدن مطوبس، بلطيم، ومصيف بلطيم من الإصابات.

وذكر المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه جرى فحص 672 مشتبها في إصابتهم بالفيروس بالمحافظة، وأظهرت النتائج سلبية 530 حالة بواقع 79% من حالات الاشتباه، بينما ظهرت النتائج إيجابية لـ137 شخصاً، بواقع 37%، ويخضع 24 شخصاً للعلاج بواقع 18%، بينما يقضى 51 مصاباً فترة النقاهة بواقع 37%، وتماثل نحو 57 شخصاً للشفاء، بواقع 42% من عدد الإصابات، كما توفى 5 أشخاص بواقع 4%.

لم يقتصر دور مديرية الصحة على حالات الاشتباه والإصابات فقط، بل امتد دورها من خلال فرق الرصد لفحص المخالطين، حيث جرى فحص 1468 شخصاً مخالطاً للمصابين، وجرى الانتهاء من متابعة 1062 شخصا بواقع 72%، بينما لا تزال فرق الرصد والتقصي تتابع نحو 406 أشخاص بواقع 28%، حيث يجرى متابعة التزامهم بالعزل الذاتى المنزلى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى أقرتها الحكومة ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وخصصت وزارة الصحة، مستشفى بلطيم المركزي، ليكون مستشفى عزل لإستقبال الحالات المصابة من محافظات عدة، منها"الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، ودمياط"،

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.