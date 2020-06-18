رش وتعقيم المنشآت العامة وشوارع كفر الشيخ لمواجهة كورونا 

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة المحافظة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وغلق وتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق وإتخاذ كافة التدابيرالإحترازية والإجراءات الوقائية لمجابهة إنتشار الفيروس.

تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار أعمال رش وتطهير الشوارع الحيوية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، كما تابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، بالإضافة الي متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدارس ولجان الثانوية العامة.

أشارت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الى متابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمنشآت بالمدينة، حيث تم رش وتطهير وتعقيم المستشفى المركزي، ومركز الغسيل الكلوى، ووحدة الإسعاف، وكذا بقري دمرو، والفقهاء القبلية، والقن، والحدادي، وذلك بمشاركة شباب المجتمع المدني.

أوضح علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه يجري استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة وقلين البلد، وكذا بقري الحصة، وكفرالمرازقة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.

فيما أعلن اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، فضلًا عن متابعة استمرار فض الأسواق الاسبوعية بالمدينة والقري، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

اشار جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، إلى استمرار أعمال رش شوارع المدينة بجهاز الضباب، لمكافحة الناموس والبعوض والحشرات الطائرة، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، وذلك لمكافحة الامراض المعدية والأوبئة، كما تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، استمرار أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخاصة، والمدارس ولجان امتحانات الثانوية العامة، والاسواق، والمساجد، والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.