عبد العاطي: تحرير محاضر للمخالفين لطرق الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور رجب عبد العظيم والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري ورؤساء الإدارات المركزية للتوجيه المائي والمشروعات ومديري عموم التطوير والتوجيه المائي بمناطق الجمهورية، وذلك لمناقشة خطة كل إدارة فى تنفيذ شبكات الرى الحديث سواء الأراضى القديمة أو المستصلحة والتى تُروى بالغمر بالمخالفة والأشجار والبساتين.

وقام مديري العموم بإستعراض ما تم تنفيذه فى خطة التحول من الري بالغمر لتطبيق طرق الري الحديث ومدى التنسيق مع اللجان الإقليمية بكل محافظة وعرض المستهدف و الجدول الزمني المقترح لنهو تغطية المناطق المستهدفة.

وجه الدكتور عبد العاطي بسرعة تحرير محاضر للمخالفين لطرق الرى الحديث و توقيع العقوبة على الغير ملتزم بالتحول للرى الحديث من المزارعين لتحقيق محور ترشيد استخدام المياه و هو من الاهداف الأساسية للتغلب على اى تحديات مائية.