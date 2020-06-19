روتانا تستبعد أغنية محمد الشرنوبي استجابة لسارة الطباخ

حذفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، برومو أغنية المطرب محمد الشرنوبي، وهي "قلبي ارتاح"، والتي كانت بدأت بالإعلان عن إذاعتها مؤخرًا.

وعلمت "الوطن" من مصادرها أن شركة روتانا أخذت موقفًا بعدم بث الأغنية في موعدها الذى كان مقررًا له خلال الساعات المقبلة، حتى لا تدخل فى مشاكل قانونية مع المنتجة سارة الطباخ.

كانت المنتجة سارة الطباخ، مديرة شركة إيرث برودكشن، قد حذرت الشركات من التعاون مع الشرنوبي، سواء في التمثيل أو الغناء أو إقامة حفلات أو حملات إعلانية أو تسويق له في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوكيل الحصري له، حسب الاتفاق الأخير الذي تم برعاية اللجنة الثلاثة بغرفة صناعة السينما بتاريخ 16 فبراير 2020.

وتواصلت سارة الطباخ مع مسئولي شركة روتانا بخصوص ذلك التعاقد، فكان ردهم أن الشرنوبي أخبرهم أنه فسخ العقد مع سارة الطباخ، وذلك لم يحدث، لذا صدر ذلك البيان الذي نبهت من خلاله "سارة" الشركات من التعاون مع الشرنوبي، حفاظًا على حقوق شركتها والعلاقة مع الشركات المختلفة.