20 عاما على عرض المصارع.. تحفة راسل كرو وخواكين فينيكس

20 عاما مرت على طرح فيلم المصارع بدور العرض، حين شاهد رواد السينما لأول مرة تحفة راسل كرو وخواكين فينيكس ومن إخراج ريدلي سكوت.

مبارزة فنية بين 2 من كبار نجوم هوليود، الأول جسد دور المصارع ماكسيموس، والثاني كان الإمبراطور الفاسد كومودس، أحداث أثرت فيمن شاهدها، وحصد الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا فور عرضه، ليصبح واحدا من "أيقونات" عام 2000.

تكلفة إنتاج الفيلم 103 ملايين دولار بحسب موقع IMDB، وتخطت أرباحه حاجز الـ 460 مليون دولار، وتقييمه على موقع السينما IMDB يساوي 8.5 من 10، ليكون ترتيبه رقم 41 ضمن أفضل 100 فيلم في التاريخ.

ترشح الفيلم لـ 12 جائزة أوسكار، حصد منها 5، وهي أفضل ممثل دور رئيسي وحصدها راسل كرو، أفضل تصميم أزياء، أفضل صوت وأفضل مؤثرات بصرية.

ومخرج الفيلم ريدلي سكوت ولد عام 1937 في لندن، وقام بإخراج أكثر من 50 عملا فنيا، وشارك في إنتاج 140 عملا، وترشح لجائزة أوسكار 4 مرات.

أما الممثل راسل كرو، الذي زادت نجوميته في أواخر التسعينيات وأول الألفينات، فقد شارك في بطولة فيلم "The insider"، مع آل باتشينو، وكريستوفر بلومر، ومن إخراج مايكل مان.

ثم شارك "كرو" في فيلم "Proof of life" عام 2000، من إخراج تايلور هاكفورد. وفي نفس العام شارك في فيلم العقل الجميل، حيث جسد السيرة الذاتية للعالم جون ناش، وهو من إخراج رون هوارد.

وخلال تاريخه شارك راسل كرو، في أكثر من 60 عملا فنيا، منها سندريلا مان، نوح، روبن هود.

وترشح راسل كرو لـ 6 جوائز جولدن جلوب وحصدها مرتين، وترشح لـ 3 مرات لجوائز بافتا وحصدها مرة.

أما خواكين فينيكس فقد ترشح عن دوره في المصارع لجائزة أوسكار أفضل ممثل دور مساعد، ترشح لأوسكار 3 مرات وحصدها مرة عن دوره في فيلم جوكر عام 2000.